 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ВЫСТУПИТ С ЕЖЕГОДНЫМ ПОСЛАНИЕМ К ПАРЛАМЕНТУ

Новости Понедельник, 08 декабря 2025 13:52
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ВЫСТУПИТ С ЕЖЕГОДНЫМ ПОСЛАНИЕМ К ПАРЛАМЕНТУ

Сухум. 8 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба выступит с ежегодным посланием к Народному Собранию Парламенту Республики Абхазия до конца текущего года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Алхас Чолокуа.

Для подготовки документа создана рабочая группа, которую возглавляет руководитель Администрации Президента Беслан Эшба.

В послании Бадра Гунба подробно остановится на вопросах внутренней и внешней политики государства, а также обозначит приоритетные направления дальнейшего развития страны.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 08 декабря 2025 13:57

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЮГРА ПРОДЛИТ СУБСИДИРОВАНИЕ АВИАРЕЙСОВ В АБХАЗИЮ НА 2026 ГОД ПОДЕЛИТЬСЯ В СУХУМЕ ПРОШЁЛ ВОРКШОП ПО УХОДУ ЗА САДОМ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.