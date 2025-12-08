ПРЕЗИДЕНТ ВЫСТУПИТ С ЕЖЕГОДНЫМ ПОСЛАНИЕМ К ПАРЛАМЕНТУ

Сухум. 8 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба выступит с ежегодным посланием к Народному Собранию – Парламенту Республики Абхазия до конца текущего года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Алхас Чолокуа.