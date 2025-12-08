ПРЕЗИДЕНТ ВЫСТУПИТ С ЕЖЕГОДНЫМ ПОСЛАНИЕМ К ПАРЛАМЕНТУ
Сухум. 8 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба выступит с ежегодным посланием к Народному Собранию – Парламенту Республики Абхазия до конца текущего года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Алхас Чолокуа.
Для подготовки документа создана рабочая группа, которую возглавляет руководитель Администрации Президента Беслан Эшба.
В послании Бадра Гунба подробно остановится на вопросах внутренней и внешней политики государства, а также обозначит приоритетные направления дальнейшего развития страны.