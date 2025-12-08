 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
В СУХУМЕ ПРОШЁЛ ВОРКШОП ПО УХОДУ ЗА САДОМ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Понедельник, 08 декабря 2025 13:58
Сухум. 8 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Центре «Проспект» в Сухуме прошёл информационный воркшоп, посвящённый осенне-зимним агрономическим мероприятиям и устойчивым практикам ухода за приусадебными участками в холодный период. В ходе воркшопа участники получили подробные рекомендации по уходу за почвой, контролю вредителей и болезней, укреплению здоровья растений и поддержанию плодородия земли в осенне-зимний период. Особое внимание было уделено фитосанитарным мерам, способам повышения иммунитета растений и эффективному использованию удобрений для сохранения питательных веществ в почве.

Агрономы ФАО поделились практическими советами, которые можно сразу применять на собственных приусадебных участках, а также рассказали, как минимизировать угрозы со стороны вредоносных организмов.

«Уход за садом в осенне-зимний период закладывает основу для будущего урожая. Применение устойчивых практик помогает сохранить здоровье растений и повысить эффективность работы на участке. Особенно важно правильно подготовить почву, своевременно обрабатывать растения и использовать удобрения с учётом потребностей растений, чтобы они успешно пережили холодный сезон», – подчеркнули агрономы ФАО Рафаэл Аксенов и Алмас Герзмава.

Они отметили, что даже небольшие изменения в подходе к уходу за садом могут дать заметный эффект для урожайности и здоровья растений.

Воркшоп прошёл в интерактивном формате: каждый смог обсудить свои конкретные проблемы с агрономами, получить рекомендации по выбору удобрений и методов защиты растений, а также узнать о современных подходах к уходу за садом в холодный период.

В завершение мероприятия каждому участнику был вручен пакет фосфорных удобрений для применения на своих участках.

Воркшоп прошел в рамках проекта «Содействие экономической устойчивости женщин-фермеров в Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC).

