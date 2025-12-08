 

ГУМАНИТАРНАЯ АКЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

Новости Понедельник, 08 декабря 2025 14:02
ГУМАНИТАРНАЯ АКЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

Сухум. 8 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Жители Очамчырского района приняли участие в уже ставшей ежегодной традицией – гуманитарной акции в поддержку детей и жителей Донбасса. По обращению активистов Народного фронта руководство администрации района во главе с Алхасом Кация и первым заместителем главы администрации Очамчырского района Артимоном Габилая оперативно откликнулось и оказало необходимое содействие.

Благодаря взаимодействию с главами сельских администраций жители района передали мандарины со своих личных хозяйств – от души, кто сколько мог.

Сегодня гуманитарный груз сформирован. Активисты выражают благодарность руководству района за поддержку, а организаторы передают тёплые слова и новогодние поздравления детям и жителям Донбасса.

Акция стала добрым проявлением единства и искреннего участия, а собранный груз отправляется в Донбасс как символ внимания, тепла и надежды.

