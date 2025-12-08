ПЛАНА ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2025 ГОДА ВЫПОЛНЕН МНС НА 108%

Сухум. 8 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Доходы бюджетной системы Республики Абхазия, администрируемые Министерством по налогам и сборам, за период с 01.01.2025 г. по 30.11.2025 г. выросли на 1 031 979,9 тыс. руб. (один миллиард тридцать один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 6 738 885,3 тыс. руб. (шесть миллиардов семьсот тридцать восемь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч рублей), при плане – 6 213 667,4 тыс. руб. (шесть миллиардов двести тринадцать миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч рублей), выполнение плана – 108%.

Поступления налоговых платежей по районам за 11 месяцев 2025 года составили:

– г. Сухум: поступления увеличились на 429 838,0 тыс. руб. (четыреста двадцать девять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 3 052 216,3 тыс. руб. (три миллиарда пятьдесят два миллиона двести шестнадцать тысяч рублей), при плане – 2 847 389,4 тыс. руб. (два миллиарда восемьсот сорок семь миллионов триста восемьдесят девять тысяч рублей), выполнение плана – 107%.

– Гагрский район: поступления увеличились на 323 203,0 тыс. руб. (триста двадцать три миллиона двести три тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 2 078 215,8 тыс. руб. (два миллиарда семьдесят восемь миллионов двести пятнадцать тысяч рублей), при плане – 1 914 290,7 тыс. руб., (один миллиард девятьсот четырнадцать миллионов двести девяноста тысяч рублей), выполнение плана – 109%.

– Гудаутский район: поступления увеличились на 23 186,0 тыс. руб. (двадцать три миллиона сто восемьдесят шесть тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 615 763,6 тыс. руб. (шестьсот пятнадцать миллионов семьсот шестьдесят три тысячи рублей), при плане – 595 565,3 тыс. руб., (пятьсот девяноста пять миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч рублей), выполнение плана – 103%.

– Сухумский район: поступления увеличились на 65 185,0 тыс. руб. (шестьдесят пять миллионов сто восемьдесят пять тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 249 205,2 тыс. руб. (двести сорок девять миллионов двести пять тысяч рублей), при плане – 143 136,1 тыс. руб. (сто сорок три миллиона сто тридцать шесть тысяч рублей), выполнение плана – 174%.

– Гулрыпшский район: поступления увеличились на 170 819,0 тыс. руб. (сто семьдесят миллионов восемьсот девятнадцать тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 374 957,3 тыс. руб. (триста семьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч рублей), при плане – 296 803,6 тыс. руб., (двести девяноста шесть миллионов восемьсот три тысячи рублей), выполнение плана – 126%.

– Очамчырский район: поступления снизились на 1 259,0 тыс. руб. (один миллион двести пятьдесят девять тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 224 803,2 тыс. руб. (двести двадцать четыре миллиона восемьсот три тысячи рублей), при плане – 296 726,4 тыс. руб., (двести девяноста шесть миллионов семьсот двадцать шесть тысяч рублей), выполнение плана – 76%.

– Ткуарчалский район: поступления увеличились на 743,0 тыс. руб. (семьсот сорок три тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 53 844,5 тыс. руб. (пятьдесят три миллиона восемьсот сорок четыре тысячи рублей), при плане – 41 489,1 тыс. руб. (сорок один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч рублей), выполнение плана – 130%.

– Галский район: поступления увеличились на 20 263,0 тыс. руб. (двадцать миллионов двести шестьдесят три тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 89 879,4 тыс. руб. (восемьдесят девять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч рублей), при плане – 78 266,8 тыс. руб. (семьдесят восемь миллионов двести шестьдесят шесть тысяч рублей), выполнение плана – 115%.