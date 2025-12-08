СТУДЕНТКА ИЗ АБХАЗИИ СТАЛА ПРИЗЁРОМ ВСЕРОССИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА «ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Сухум. 8 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Каролина Акопян, представительница Абхазии, завоевала призовое место на финале чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Кулинарное дело». Соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 4 декабря.

Это историческое достижение – впервые команда Абхазии приняла участие в чемпионате такого масштаба и сразу показала высокий результат.

Финал в Санкт-Петербурге собрал 287 конкурсантов из разных регионов России, а также международных участников. Всего в сезоне 2025 года через отборочные этапы прошли 36,5 тысячи человек.

Чемпионат проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и лично президента Владимира Путина, который направил приветствие финалистам. В церемонии награждения принял участие министр просвещения России Сергей Кравцов.

Победа Каролины – яркий пример успешного профессионального старта и результат развития системы среднего профессионального образования.