МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КАРСТА ПРОЙДЁТ В АГУ

Сухум. 8 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете состоится Международная научно-практическая конференция «Новоафонская пещера и задачи изучения карста Абхазии». Мероприятие приурочено к 50-летию туристической деятельности Новоафонской пещеры им. Г.Ш. Смыр и 80-летию со дня рождения Гиви Смыр.

В течение двух дней учёные из Абхазии, России и других стран представят свои исследования о Новоафонской пещере, её микроклимате, биоразнообразии и особенностях подземных вод. Участники обсудят современные методы изучения карста, вопросы экологической безопасности, историю абхазской спелеологии и перспективы развития спелеотуризма.

Часть докладов пройдёт в онлайн-формате, что позволит расширить круг участников и вовлечь больше специалистов.

Конференция пройдет 8-9 декабря в очном и дистанционном форматах.