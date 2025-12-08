УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ВРАЧЕЙ ВОЗВРАЩЕНО В ГЕНЕРАЛЬНУЮ ПРОКУРАТУРУ

Сухум. 8 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом под председательством судьи Леварсы Багателия рассмотрено уголовное дело в отношении Гургулия Апполона Алмасхановича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 288 и частью 4 статьи 157 УК Республики Абхазия, Воуба Георгия Владимировича обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 32 – пунктом «в» части 3 статьи 288 и частью 4 статьи 157 УК Республики Абхазия и Цкуа Аслана Беслановича обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 32 – пунктом «в» части 3 статьи 288 и частью 5 статьи 32 - частью 4 статьи 157 УК Республики Абхазия (хищение чужого имущества в особо крупном размере путем присвоения и растраты, а также в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

В ходе судебного разбирательства государственным обвинителем Дауром Амичба было заявлено ходатайство о возвращении дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, поскольку для полного и всестороннего рассмотрения дела необходимо установить данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением, данные о гражданском истце и гражданском ответчике.

Данное ходатайство было удовлетворено и уголовное дело возвращено Генеральному прокурору Республики Абхазия для устранения допущенных нарушений.