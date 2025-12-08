ПОДОЗРЕВАЕМОЙ В МОШЕННИЧЕСТВЕ СУСАНЕ ГУМБА ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА

Сухум. 8 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Сухумский городской суд поступило ходатайство Следственного управления МВД Республики Абхазия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гумба Сусаны Акакиевны, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных, частью 4 статьи 156, частью 4 статьи 156, частью 4 статьи 156, частью 4 статьи 156, частью 4 статьи 156 УК Республики Абхазия (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), частью 5 статьи 32 (пособничество) – частью 4 статьи 156 УК Республики Абхазия.

Предварительным следствием установлено, что Гумба С.А., познакомившись с гражданином Российской Федерации Вагановым Д.В. и узнав о намерении последнего приобрести земельный участок на территории Республики Абхазия для осуществления предпринимательской деятельности, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, взяла на себя заведомо неисполнимые обязательства по оформлению права пользования земельным участком площадью 0,20 га, расположенного по адресу: улица Морская, село Алахадзы Гагрского района, на ООО «Наталья-2020», путем введения в состав учредителей общества Ваганова Д.В., и с целью создания видимости законного характера преступных действий, поручила работнику ООО «Центр поддержки российского бизнеса в Абхазии «Аидгылара-2020» Биджевой Диане Гидовне, не осведомленной о преступных намерениях Гунба С.А., заключить с Вагановым Д.В., 18 января 2023 года в офисе ООО «ЦПРБ «Аидгылара-2020», расположенном по адресу: Республика Абхазия, город Сухум, улица Леона, 9, договор «сделки и возмездном оказании услуг по юридическому сопровождению за Nº 5», согласно которому были взяты, заведомо неисполнимые обязательства по оформлению земельного участка и получению актов органов государственного управления Республики Абхазия на данный земельный участок, тем самым ввела в заблуждение Ваганова Д.В. относительно своих преступных намерений, в результате чего в период с 19.01.2023 года по 30.01.2023 года получила от Ваганова Д.В. денежные средства в размере 1 100 000 рублей, которые обратила в свою собственность.

Она же Гумба С.А., совершила мошенничество, путем обмана и злоупотребления доверием Ваганова Д.В., с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, вновь взяла на себя заведомо неисполнимые обязательства по оформлению права пользования земельным участком площадью 0,20 га, расположенным в селе Приморское Гудаутского района, выделенным ООО «Алиш», путем введения в состав учредителей Ваганова Д.В. Создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, привлекла работника ООО «ЦГРБ «Аидгылара-2020» Лазба Астанду Георгиевну, оказавшую содействие в совершении преступления, путем составления подложной доверенности серии АА 400475 от 22 февраля 2023 года от имени единственного учредителя ООО «Алиш» Авидзба Мадины Леонидовны на право представления интересов Общества в учреждениях и организациях Республики Абхазия на имя Лазба А.Г.

В последствии Гумба С.А., продолжая реализацию преступных намерений, злоупотребляя доверием Ваганова Д.В., разновременно получила от последнего в качестве доплаты денежные средства в размере 2 500 000 рублей, предложив заменить вышеуказанный земельный участок на другой земельный участок, площадью 1,5 га, расположенный по улице 2-ая Бабыширская, село Бабышира Гулрыпшского района и получив согласие Ваганова Д.В., 31 мая 2023 года составила договор от 24 февраля 2023 года от имени директора ООО «ЦПРБ «Аидгылара-2020» «сделки и возмездном оказании услуг по юридическому сопровождению Nº8», являясь делопроизводителем указанного Общества, согласно которому взяла на себя заведомо неисполнимые обязательства по реализации активов ООО «Рада-Кузей», а именно земельного участка, площадью 1,5 Га, расположенного по адресу: Гулрыпшский район, село Бабышира, улица 2-ая Бабыширская, с последующим открытием юридического лица и закреплением за ним данного земельного участка в интересах Ваганова Д.В., а также получение актов органов государственного управления Республики Абхазия на данный земельный участок.

В результате чего в период времени с 19 января 2023 года по 27 февраля 2023 года мошенническим путем совершила хищение денежных средств в размере 3 600 000 рублей, принадлежащих Ваганову Д.В., тем самым причинив материальный ущерб последнему в особо крупном размере.

Она же, Гумба С.А., познакомившись с гражданкой Российской Федерации Ситулиной Н.Н. и узнав о намерении последней приобрести земельный участок на территории Республики Абхазия для осуществления предпринимательской деятельности, злоупотребив ее доверием, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, взяла на себя заведомо неисполнимые обязательства по продаже земельного участка площадью 0,10 га, расположенного в населенном пункте «Молочный совхоз» города Пицунда, находившегося в муниципальной собственности администрации города Пицунда, и его оформлению на Ситулину Н.Н. за денежные средства в размере 1 790 000 рублей.

Реализуя преступный умысел, получив в 2018 году оговоренную денежную сумму в полном объеме, создавая видимость выполнения взятых на себя обязательств, в период с мая 2018 года по 20 сентября 2023 года, предложила заменить вышеуказанный земельный участок на объект, расположенный по адресу: город Гагра, улица В.Г. Ардзинба, дом 195, для оформления которого указала на необходимость приобретения гражданства Республики Абхазия, за что получила от Ситулиной Н.Н. денежные средства, в размере 200 000 рублей.

В последующем, злоупотребляя доверием Ситулиной Н.Н., 11 ноября 2022 года, вновь предложила заменить вышеуказанный объект на земельный участок, площадью 0,10 га, расположенного по улице Морская в селе Алахадзы Гагрского района, якобы находившегося на балансе ООО «Наталья 2020», которое без ведома Ситулиной Н.Н., на основании подложных документов было учреждено 28 октября 2022 года, от имени последней, за что в качестве доплаты получила от Ситулиной Н.Н. в период времени с 17 декабря 2018 года по 27 января 2020 года денежные средства в размере 1 955 200 рублей.

Впоследствии, продолжая злоупотреблять доверием Ситулиной Н.Н., Гумба С.А. 20 сентября 2023 года заключила договор «Об оказании юридических услуг по сопровождению сделки» по безвозмездному оказанию услуг по оформлению права постоянного пользования земельным участком площадью 0,10 Га, расположенного по улице Морская в селе Алахадзы, путем введения в состав учредителей Ситулиной Н.Н., вновь взяв на себя заведомо неисполнимые обязательства по оформлению земельного участка и получению актов органов государственного управления Республики Абхазия на данный земельный участок.

Тем самым, Гумба С.А., совершив хищение денежных средств, путем мошенничества, на общую сумму 3 745 200 рублей, причинила Ситулиной Н.Н. материальный ущерб в особо крупном размере.

Она же, Гумба С.А., работая делопроизводителем в ООО «Центр поддержки российского бизнеса в Абхазии «Аидгылара-2020», расположенном по адресу: Республика Абхазия, город Сухум, улица Леона, 9, познакомившись с гражданами Российской Федерации Вторушиным Н.Ю. и его компаньоном Базыриным П.К. и узнав о намерении последних приобрести земельный участок на территории Республики Абхазия для осуществления предпринимательской деятельности, злоупотребив их доверием, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, 10 ноября 2023 года в офисе ООО «ЦПРБ «Аидгылара» заключила договор «Об оказании юридических услуг» и взяла на себя заведомо неисполнимые обязательства по оформлению права пользования земельным участком, площадью 1 Га, расположенном в селе Бабышира Гулрыпшского района, находившегося в пользовании физических лиц, не осведомлённых о преступном умысле Гумба С.А. и не имевших намерений отказаться от указанного земельного участка, и получению актов органов государственного управления Республики Абхазия на данный земельный участок, в результате чего, путём обмана в период с 20 ноября 2023 года по 05 марта 2024 года получила от Вторушина Н.Ю. и Базырина П.К. денежные средства в особо крупном размере в сумме 2 908 699 рублей, которые обратила в свою собственность.

Она же, Гумба С.А., совершила мошенничество, путем обмана и злоупотребления доверием Вторушина Н.Ю., с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, взяла на себя заведомо неисполнимые обязательства по переоформлению права собственности гостевого дома, расположенного по адресу: Республика Абхазия, город Пицунда Гагрского района, юридически зарегистрированного за умершей 19 марта 2010 года Галий Верой Владимировной, на юридическое лицо ООО «Золотая Рыбка 2023». Реализуя свой преступный умысел, Гумба С.А., создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, привлекла учредителя ООО «Золотая рыбка 2023» Лазба Астанду Георгиевну, оказавшую содействие в совершении преступления, путем заключения 16 апреля 2024 года договора купли-продажи 50% уставного капитала ООО «Золотая рыбка 2023» в интересах Вторушина Н.Ю., и впоследствии изготовила подложную генеральную доверенность от имени юридического собственника умершей Галий В.В. на Вторушина Н.Ю. на право владения, пользования и распоряжения гостевым домом от 26 апреля 2024 года, в результате чего, Гумба С.А. путём обмана в период с 11 марта 2024 года по 20 апреля 2024 года получила от Вторушина Н.Ю денежные средства в сумме 2 308 000 рублей, которые обратила в свою собственность. Калягина А.В., состоя на основании Решения Собрания участников ООО «Центр поддержки российского бизнеса в Абхазии «Аидгылара» от 02 июля 2015 года в должности генерального директора ООО «ЦПРБ «Аидгылара», расположенного по адресу: Республика Абхазия, город Сухум, улица генерала Дбар, 19, познакомившись с гражданином Российской Федерации Столяровым К.М. и узнав о намерении последнего приобрести земельный участок на территории Республики Абхазия для осуществления предпринимательской деятельности, злоупотребив его доверием, с целью хищения имущества в особо крупном размере, взяла на себя заведомо неисполнимые обязательства по оформлению права владения и пользования земельным участком, расположенным по адресу: Республика Абхазия, город Пицунда, район Птицефабрики, улица Фабричная, выделенного ООО «Руслан – 2014», сведения о котором ей были представлены Гумба С.А. и Цугба Ф.В., путем введения в состав учредителей данного Общества Столярова К.М. Создавая видимость законного характера преступных действий, 30 января 2018 года в офисе ООО «ЦПРБ «Аидгылара» Калягина А.В. в лице генерального директора Общества, злоупотребив своими полномочиями, заключила договор с последним, согласно которому взяла на себя заведомо неисполнимые обязательства по оформлению земельного участка и получении актов органов государственного управления Республики Абхазия на данный земельный участок, расположенный на первой береговой линии, в двухсот метровой зоне.

Далее, Калягина А.В., реализуя свой преступный умысел, совместно с Цугба Феликсом Вячеславовичем, осведомленным о ее преступных намерениях, который путем обмана Столярова К.М., представившись на основании подложных документов единственным учредителем генеральным директором ООО «Руслан-2014», в нотариальной конторе города Пицунда заключил договор купли-продажи от 06 февраля 2018 года 100% доли уставного капитала Общества Столярову К.М., с целью создания видимости исполнения обязательств по договору. После чего, Гумба С.А., осведомленная о преступных намерениях Калягиной А.В., согласно отведенной роли, содействуя совершению преступления, путем устранения препятствий, изготовила подложную генеральную от имени Столярова К.М., в лице директора и организациях РА Столярова К.М., создавая видимость исполнения обязательств по договору 29 октября 2018 года обратилась в администрацию Гагрского района и 09 ноября 2018 года в администрацию города Пицунда с подложными заявлениями от ООО «Руслан 2014» в лице Столярова К.М., о выделении земельного участка, расположенного по адресу: Республика Абхазия, Гагрский район, город Пицунда, Птицефабрика, которые были удовлетворены и распоряжением Главы администрации Гагрского района ООО «Руслан 2014» был предоставлен в постоянное пользование земельный участок площадью 0,34 га, с дальнейшим направлением документов в Кабинет Министров Республики Абхазия на согласование. Заведомо не имея намерений исполнять взятые по договору обязательства, Гумба С.А., 02 декабря 2019 года без ведома Столярова К.М., обратилась в администрацию Гагрского района с подложным заявлением от ООО «Руслан 2014» в лице Столярова К.М., в лице генерального директора ООО «Руслан 2014», об отказе от ранее выделенного земельного участка.

Тем самым Калягина А.В., при содействии Цугба Ф.В. и Гумба С.А., совершили хищение денежных средств, путем мошенничества на общую сумму 2 500 000 рублей, полученные от Столярова К.М. 30 и 06 февраля 2018 года Калягиной А.В., которые обратили в свою собственность.

08 декабря 2026 года столичный суд под председательством судьи Леварса Багателия отказал в удовлетворении ходатайство СУ МВД Республики Абхазия и избрал в отношении Сусаны Гунба меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 02 месяца, то есть до 04 февраля 2026 года.

Указанные в сообщении лица не являются виновным в инкриминируемых им преступлениях до вступления в силу в отношении них обвинительного приговора суда.