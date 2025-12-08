 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

февраля 07 2024

АННЕ КАЛЯГИНОЙ, ПОДОЗРЕВАЕМОЙ В МОШЕННИЧЕСТВЕ, ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА

Понедельник, 08 декабря 2025 18:35
АННЕ КАЛЯГИНОЙ, ПОДОЗРЕВАЕМОЙ В МОШЕННИЧЕСТВЕ, ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА

Сухум. 8 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Сухумский городской суд поступило ходатайство Следственного управления МВД Республики Абхазия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Калягиной Анны Владимировны, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 156 УК Республики Абхазия.

Органом представительного следствия установлено, что Калягина А.В., состоя на основании Решения Собрания участников ООО «Центр поддержки российского бизнеса в Абхазии «Аидгылара» от 02 июля 2015 года в должности генерального директора ООО «ЦГРБ «Аидгылара», познакомившись с гражданином Российской Федерации Столяровым К.М. и узнав о намерении последнего приобрести земельный участок на территории Республики Абхазия для осуществления предпринимательской деятельности, злоупотребив его доверием, с целью хищения имущества в особо крупном размере, взяла на себя заведомо неисполнимые обязательства по оформлению права владения и пользования земельным участком, расположенным по адресу: Республика Абхазия, город Пицунда, район Птицефабрики, улица Фабричная, выделенного ООО «Руслан - 2014», сведения о котором ей были представлены Гумба С.А. и Цугба Ф.В. путем введения в состав учредителей данного Общества Столярова К.М. Создавая видимость законного характера преступных действий, 30 января 2018 года в офисе ООО «ЦПРБ «Аидгылара» Калягина А.В. в лице генерального директора Общества, злоупотребив своими полномочиями, заключила договор с последним, согласно которому взяла на себя заведомо неисполнимые обязательства по оформлению земельного участка и получении актов органов государственного управления Республики Абхазия на данный земельный участок, расположенный на первой береговой линии, в двухсот метровой зоне.

Далее, Калягина А.В., реализуя свой преступный умысел, совместно с Цугба Феликсом Вячеславовичем, осведомленным о ее преступных намерениях, который путем обмана Столярова К.М., представившись на оснований в генеральным директором ООО «Руслан-2014», в нотариальной конторе города Пицунда заключил договор купли-продажи от 06 февраля 2018 года 100% доли уставного капитала Общества Столярову К.М., с целью создания видимости исполнения обязательств по договору, после чего, Гумба С.А., осведомленная о преступных намерениях Калягиной А.В., изготовила подложную генеральную доверенность от имени Столярова К.М., в лице директора ООО «Руслан 2014», на Гумба С.А. на право представления во всех учреждениях и организациях РА Столярова К.М., с использованием которой, создавая видимость исполнения обязательств по договору обратилась в администрацию Гагрского района и 09 ноября 2018 года в администрацию города Пицунда с подложными заявлениями от ООО «Руслан 2014» в лице Столярова К.М. о выделении земельного участка, расположенного по адресу: Республика Абхазия, Гагрский район, город Пицунда, Птицефабрика, которые были удовлетворены и распоряжением Главы администрации Гагрского района был предоставлен в постоянное пользование земельный участок площадью 0,34 га, с дальнейшим направлением документов в Кабинет Министров Республики Абхазия на согласование. Заведомо не имея намерений исполнять взятые по договору за Гумба С.А., 02 декабря 2019 года без ведома Столярова К.М., обратилась в администрацию Гагрского района с подложным заявлением от ООО «Руслан 2014» в лице Столярова К.М., в лице генерального директора ООО «Руслан 2014», об отказе от ранее выделенного, на основании земельного участка.

Тем самым Калягина А.В., при содействии Цугба Ф.В. и Гумба С.А., совершили хищение денежных средств, путем мошенничества на общую сумму 2 500 000 рублей, полученные от Столярова К.М. 30 и 06 февраля 2018 года, которые обратили в свою собственность.

08 декабря 2025 года Сухумский городской суд под председательством судьи Зарины Габеевой отказал в удовлетворении ходатайства и избрал последней меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца.

Указанные в сообщении лица не являются виновным в инкриминируемых им преступлениях до вступления в силу в отношении них обвинительного приговора суда.

