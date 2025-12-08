 

июня 24 2024

ДЖАНСУХ НАНБА ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ДЕНИСОМ КОЛЕСНИКОМ

Понедельник, 08 декабря 2025 18:46
Сухум. 8 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер Джансух Нанба провел встречу с главой муниципального образования городской округ Керчь – председателем Керченского городского совета Денисом Колесником. Стороны обсудили вопросы возможного подписания документов о сотрудничестве между городами Абхазии и городом Керчью.

Вице-премьер отметил, что Абхазия заинтересована в развитии сотрудничества с регионами Республики Крым.

По приглашению главы города в Керчи делегация Абхазии посетила Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник (Аджимушкайские каменоломни).

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

