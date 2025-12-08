ДЖАНСУХ НАНБА ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ДЕНИСОМ КОЛЕСНИКОМ
Сухум. 8 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер Джансух Нанба провел встречу с главой муниципального образования городской округ Керчь – председателем Керченского городского совета Денисом Колесником. Стороны обсудили вопросы возможного подписания документов о сотрудничестве между городами Абхазии и городом Керчью.
Вице-премьер отметил, что Абхазия заинтересована в развитии сотрудничества с регионами Республики Крым.
По приглашению главы города в Керчи делегация Абхазии посетила Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник (Аджимушкайские каменоломни).
Об этом сообщает пресс-служба КМ.
Последнее от Super User
- В РУДРАМЕ ПОКАЖУТ «ЧАЙКУ»
- АННЕ КАЛЯГИНОЙ, ПОДОЗРЕВАЕМОЙ В МОШЕННИЧЕСТВЕ, ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА
- ПОДОЗРЕВАЕМОЙ В МОШЕННИЧЕСТВЕ СУСАНЕ ГУМБА ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА
- УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ВРАЧЕЙ ВОЗВРАЩЕНО В ГЕНЕРАЛЬНУЮ ПРОКУРАТУРУ
- МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КАРСТА ПРОЙДЁТ В АГУ