МАНДАРИНЫ ДЛЯ ДОНБАССА
Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Администрация Гулрыпшского района организовала отправку гуманитарного груза для участников специальной военной операции и гражданского населения Донбасса, оказавшегося в зоне боевых действий. В гуманитарном грузе свежие цитрусовые плоды.
Местные цитрусовые были тщательно отобраны и упакованы с учётом требований к длительной транспортировке.
«Это наш вклад в поддержку тех, кто находится на передовой, и тех, кто оказался в трудной ситуации», – подчеркнул представитель администрации Гулрыпшского района.
Гуманитарный конвой уже отправлен в зону проведения СВО и в ближайшее время достигнет пункта назначения, где продукты будут распределены среди нуждающихся
