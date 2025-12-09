МАНДАРИНЫ ДЛЯ ДОНБАССА

Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Администрация Гулрыпшского района организовала отправку гуманитарного груза для участников специальной военной операции и гражданского населения Донбасса, оказавшегося в зоне боевых действий. В гуманитарном грузе свежие цитрусовые плоды.

Местные цитрусовые были тщательно отобраны и упакованы с учётом требований к длительной транспортировке.

«Это наш вклад в поддержку тех, кто находится на передовой, и тех, кто оказался в трудной ситуации», – подчеркнул представитель администрации Гулрыпшского района.

Гуманитарный конвой уже отправлен в зону проведения СВО и в ближайшее время достигнет пункта назначения, где продукты будут распределены среди нуждающихся