ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось заседание Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Депутаты рассмотрели проект закона Республики Абхазия «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы от 4 августа 2022 г, подписанный в городе Москва 24 марта 2025 года».

В его обсуждении приняли участие и. о. министра финансов Республики Абхазия Саид Губаз и его заместитель Ирма Амичба.

По итогам рассмотрения данного вопроса члены комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на ближайшем заседании сессии принять этот законопроект.