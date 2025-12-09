ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА УЧАСТВУЕТ В 69-Й СЕССИИ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Москве проходит 69-я сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. В ней принимает участие делегация Парламента Республики Абхазия во главе со спикером Лашей Ашуба. В ее составе депутат Аслан Лакоба и руководитель Аппарата Парламента Вадим Бжания.