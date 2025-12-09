ЛАША АШУБА: «У НАС С ГОСДУМОЙ РОССИИ СЛОЖИЛИСЬ САМЫЕ ДОБРЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ»
Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба, находящийся с рабочим визитом в РФ, дал интервью журналистам перед открытием 69-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.
Он подчеркнул, что абхазская делегация не участвует в голосовании, но имеет возможность работать в комиссиях, комитетах и присутствовать на пленарных заседаниях.
«Динамику развития Союзного государства мы оцениваем позитивно», – сказал Ашуба.
Отвечая на вопросы журналистов, спикер рассказывает, что делегация Абхазии внимательно следит за проектами Союзного государства и перенимает наиболее подходящие практики для своей республики.
«Есть множество примеров, но сейчас не хотел бы останавливаться на деталях, так как эти вопросы обсуждаются с российскими коллегами в рабочем режиме», – добавил Ашуба.
