«ГОСТЕПРИИМНАЯ АБХАЗИЯ»: 80 ЛУЧШИХ ИДЕЙ ВЫХОДЯТ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ
Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Конкурс «Гостеприимная Абхазия», организованный АНО «Команда Абхазии» совместно с российской платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства туризма Абхазии, вступает в решающую стадию.
Генеральный директор АНО «Команда Абхазии» Георгий Габуния сообщил: «На данный момент отобрано 80 проектов, которые перейдут в следующий очный этап, который называется «Акселератор». В нем участники продолжат работу под руководством экспертного совета, состоящего из специалистов Абхазии и России».
Финал конкурса состоится в январе, где определят проекты-победители.
Министр туризма Абхазии Астамур Логуа подчеркнул значимость проекта для будущего отрасли: «Нам нужны новые идеи, новые инициативы, и они могут родиться через вот такого рода проекты».
Он отметил, что среди отобранных инициатив выделяются проекты по развитию пешеходных маршрутов, событийных мероприятий, цифровых сервисов и формированию единого национального бренда Абхазии.
