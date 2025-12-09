МИНИСТР ТУРИЗМА ПОСЕТИЛ РУП «ОПК ПИЦУНДА»

Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Министр туризма Республики Абхазия Астамур Логуа совершил рабочий выезд в РУП «ОПК Пицунда». В рамках визита он встретился с временно исполняющим обязанности директора курорта Павлом Киртбая. Стороны обсудили подготовку к предстоящему туристическому сезону 2026 и ключевые задачи по повышению эффективности работы курорта.

Министр вручил руководителю предприятия письменный приказ, касающийся обеспечения погашения задолженности по арендной плате и строгого соблюдения договорных обязательств арендаторами. Особое внимание было уделено необходимости системного наведения порядка во всех объектах, находящихся в аренде.

В ходе осмотра министр и директор посетили корпус «Амзара», где продолжается ремонт с перепланировкой номерного фонда. Кроме того, была проведена проверка торговых точек вдоль набережной. Подчеркнуто, что все объекты должны находиться в надлежащем состоянии, иметь единый визуальный формат и работать бесперебойно, во время работы курорта, обеспечивая дополнительный доход курорту.

Министр отметил, что содержание объектов в полуразрушенном виде недопустимо, так как это приводит к потере потенциала и прямым упущенным возможностям для курорта, а также к ухудшению имиджа. В этой связи он поручил собрать всех арендаторов для обсуждения условий договоров и выработки единых стандартов содержания объектов.