АСТАМУР ЛОГУА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРОФСОЮЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЭКСКУРСОВОДОВ

Новости Вторник, 09 декабря 2025 15:53
АСТАМУР ЛОГУА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРОФСОЮЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЭКСКУРСОВОДОВ

Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Астамур Логуа провёл рабочую встречу с республиканской профсоюзной организацией «Ассоциация экскурсоводов «АбхазГид»» и первичной профсоюзной организацией «Республиканский профсоюз экскурсоводов Республики Абхазия».

В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки экскурсоводов к туристическому сезону 2026 года. Представители ассоциаций предложили рассмотреть корректировки порядка сдачи экзаменов, отметив необходимость модернизации подходов.

Среди новых инициатив было предложено – внедрение школьных экскурсионных программ, направленных на вовлечение детей в изучение родины через посещение объектов культурного и природного наследия. Ещё одно предложение касается повышения квалификации гидов через расширение практической подготовки на базе профессионального сообщества экскурсоводов. По словам представителей ассоциаций, именно практический блок сегодня наиболее недостаточно представлен в образовательных программах.

Подводя итоги встречи, министр попросил оформить все предложения в письменном виде и представить их в установленном порядке. Он отметил, что инициативы обладают потенциалом и могут стать основой для дальнейшей совместной работы.

