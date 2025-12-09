ЗАДЕРЖАНИЕ РАНЕЕ РАЗЫСКИВАЕМОГО
Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Сотрудниками УУР МВД задержан разыскиваемый ОВД по Гудаутскому району житель с. Арасадзых Очамчырского района Багателия Ираклий Нугзарович, 1988 г.р.
Багателия, находясь перед въездом на территорию Ново-Афонского монастыря, 18.08.25 г. примерно в 17.50 час. произвел выстрел в сторону монастыря из автоматического оружия, после чего скрылся в неизвестном направлении. По данному факту в отношении гражданина Багателия И. Н. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 207 и ч. 1 ст. 217 УК РА – т. е. хулиганство, совершенное с применением оружия, а так же незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, возбуждено уголовное дело.
15.09.25г. подозреваемый был объявлен в розыск и по настоящее время скрывался от правоохранительных органов.
Расследование уголовного дела проводит группа дознания ОВД по Гудаутскому району.
Багателия И. Н. задержан в порядке ст. 91 УПК РА.
Об этом сообщает сайт МВД.
