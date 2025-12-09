 

июня 24 2024

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Дополнительная информация о ходе расследования уголовных дел, возбужденных следственным управлением МВД в отношении четырех граждан Республики Абхазия, подозреваемых в совершении мошеннических действий в особо крупном размере.

7 декабря текущего года Следственным управлением МВД Республики Абхазия с согласия заместителя генерального прокурора РА, старшего советника юстиции Трапш А. Л., перед сухумским городским судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении граждан Республики Абхазия Гумба С. А. и Калягиной А. В. меры пресечения в виде заключения под сражу.

В соответствии с решением сухумского суда от 08.12.2025 г. Гумба С. А. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Аналогичное решение суд принял в отношении Калягиной А. В. – домашний арест.

Как ранее сообщалось, подозреваемые Гумба С. А. и Калягина А. В. были задержаны в ходе следственно-оперативных мероприятий 4 и 5 декабря 2025 года в порядке ст. 91 УПК РА.

Об этом сообщает сайт МВД.

