СОТРУДНИКИ ГИМС ПРОДОЛЖАЮТ ПОИСКИ МУЖЧИНЫ В АКВАТОРИИ СУХУМА

Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. По предварительной информации, мужчина, поиски которого ведут водолазы, Важа Зарандия. По словам очевидцев, мужчина купался в море накануне днем, но домой не вернулся. Его вещи остались на берегу. В поисках задействованы водолазы и плавсредства.

5 мая 1992 года Важа Зарандия был назначен председателем Совета Министров Абхазии. На этой должности он работал в период Отечественной войны народа Абхазии.

После войны, с декабря 1993 по апрель 1994 года, Зарандия был главой администрации Галского района.