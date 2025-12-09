 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ ГИМС ПРОДОЛЖАЮТ ПОИСКИ МУЖЧИНЫ В АКВАТОРИИ СУХУМА

Новости Вторник, 09 декабря 2025 16:02
Оцените материал
(0 голосов)
СОТРУДНИКИ ГИМС ПРОДОЛЖАЮТ ПОИСКИ МУЖЧИНЫ В АКВАТОРИИ СУХУМА

Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. По предварительной информации, мужчина, поиски которого ведут водолазы, Важа Зарандия. По словам очевидцев, мужчина купался в море накануне днем, но домой не вернулся. Его вещи остались на берегу. В поисках задействованы водолазы и плавсредства.

5 мая 1992 года Важа Зарандия был назначен председателем Совета Министров Абхазии. На этой должности он работал в период Отечественной войны народа Абхазии.

После войны, с декабря 1993 по апрель 1994 года, Зарандия был главой администрации Галского района.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 09 декабря 2025 16:04

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЕРЕДАЛА В ДАР СОЮЗУ ХУДОЖНИКОВ АБХАЗИИ КАРТИНУ РУССКОГО ХУДОЖНИКА ИЗ ФРАНЦИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.