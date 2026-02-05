 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ТПП ОБСУДИЛИ ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Новости Четверг, 05 февраля 2026 18:26
Оцените материал
(0 голосов)
В ТПП ОБСУДИЛИ ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Сухум. 5 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленной палате Республики Абхазия состоялась рабочая встреча председателя Правления ТПП Астамура Гагулия и президента палаты Инара Ладария с полномочным представителем Абхазии в Турции Ибрагимом Авидзба и руководителем Федерации абхазских культурных центров Явузом Атрышба.

Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке.

В ходе беседы Ибрагим Авидзба и Явуз Атрышба подчеркнули важность преемственности курса, заложенного первым президентом ТПП Геннадием Гагулия, принципы работы которого сохраняют свою актуальность.

В свою очередь руководство ТПП отметило, что Полномочное представительство на регулярной основе оказывает содействие всем инициативам палаты. Ранее стороны уже организовали в Турции ряд совместных мероприятий с участием турецких деловых кругов, диаспоры и местных СМИ.

Стороны договорились о всесторонней поддержке новых совместных инициатив в сфере торгово-экономических и культурных связей.

По итогам встречи был рассмотрен опыт предыдущего взаимодействия и согласован план дальнейших шагов на 2026 год.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 05 февраля 2026 18:30

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БАШКОРТОСТАНА ПОСЕТИЛИ НАБЕРЕЖНУЮ ДИОСКУРОВ СОВЕЩАНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ ПО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.