В ТПП ОБСУДИЛИ ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Сухум. 5 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленной палате Республики Абхазия состоялась рабочая встреча председателя Правления ТПП Астамура Гагулия и президента палаты Инара Ладария с полномочным представителем Абхазии в Турции Ибрагимом Авидзба и руководителем Федерации абхазских культурных центров Явузом Атрышба.

Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке.

В ходе беседы Ибрагим Авидзба и Явуз Атрышба подчеркнули важность преемственности курса, заложенного первым президентом ТПП Геннадием Гагулия, принципы работы которого сохраняют свою актуальность.

В свою очередь руководство ТПП отметило, что Полномочное представительство на регулярной основе оказывает содействие всем инициативам палаты. Ранее стороны уже организовали в Турции ряд совместных мероприятий с участием турецких деловых кругов, диаспоры и местных СМИ.

Стороны договорились о всесторонней поддержке новых совместных инициатив в сфере торгово-экономических и культурных связей.

По итогам встречи был рассмотрен опыт предыдущего взаимодействия и согласован план дальнейших шагов на 2026 год.