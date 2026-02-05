Сухум. 5 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер Вараздат Миносян провел совещание в Государственном комитете по экологии и природопользованию, на котором были рассмотрены основные направления деятельности Государственного комитета, проблемы организационного характера и вопросы улучшения материально-технического обеспечения Госкомитета.

Рассматривались вопросы текущего состояния государственного контроля в области охраны окружающей среды и мер по повышению эффективности контрольных мероприятий, проводимых, в частности, в сфере рыболовства, охоты и пользования растительным миром.

Вице-премьер подчеркнул необходимость усиления контроля за деятельностью, связанной с пользованием природными ресурсами и их добычей. Было принято решение подготовить и представить предложения о дальнейших мерах по повышению эффективности природоохранной деятельности с разработкой проектов необходимых нормативных правовых актов.

Вараздат Миносян отметил важность сохранения окружающей природной среды и рационализации природопользования, а также выразил намерение продолжить работу по постепенному достижению основных задач в сфере охраны окружающей среды.

Об этом сообщает сайт КМ.