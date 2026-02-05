В МИД ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ЭЛЬЧИН АДЗИНБА

Сухум. 5 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия состоялась встреча и.о. министра, и.о. замминистра иностранных дел Ираклия Тужба с представительницей абхазской диаспоры из Турции, доцентом Университета Аднана Мендереса (Турция) Эльчин Адзинба. Во встрече также приняли участие: начальник Департамента Ближнего Востока и Африки МИД Артур Гагулия, старший референт Департамента Ближнего Востока и Африки Аида Тужба и посол по особым поручениям МИД Аляс Асабуа.

В ходе встречи основное внимание было уделено выступлению Эльчин Адзинба на 18-й сессии Форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве, в частности, проблеме свободы передвижения и возможности признания абхазского национального паспорта для передвижения по миру.

Ираклий Тужба подчеркнул, что выступление Эльчин Адзинба на этом важном международном форуме позволило представить объективную позицию Абхазии перед представителями международного сообщества. Это выступление привлекло особое внимание в Абхазии.

«Ваше выступление вызвало широкий общественный резонанс в Абхазии – многие увидели и оценили его. Нам было приятно осознавать, что наши соотечественники могут принимать участие в таких важных международных мероприятиях и аргументированно отстаивать интересы нашей республики», – отметил Тужба.

Ираклий Тужба также подчеркнул, что проблема свободы передвижения с возможностью использования абхазских национальных паспортов регулярно поднимается на Международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, которые остаются единственной международной площадкой, где Абхазия может отстаивать свои позиции, поскольку другие площадки для официальных представителей республики закрыты.

В ходе встречи Ираклий Тужба вручил Эльчин Адзинба благодарственное письмо от имени министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц.

Тужба также поблагодарил Эльчин Адзинба за проведение воркшопа для студентов Абхазского государственного университета.

«Мы хотим поблагодарить Вас за ту работу, которую вы проводите для наших студентов. Это очень важно, потому что такие форматы позволяют нашим молодым людям глубже изучить деятельность ООН и подробно ознакомиться с существующими механизмами этой ключевой международной организации», – сказал он.

Со своей стороны, Эльчин Адзинба отметила, что была приятно удивлена высокой активностью абхазских студентов и их желанием изучать вопросы, связанные с международной правозащитной деятельностью.

Она также рассказала, о своем выступлении на 18-й сессии Форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве. В частности, о различных подготовительных этапах, необходимых для участия в форуме, подчеркнув, что эффективное представление интересов абхазского народа на международном уровне требует дополнительной поддержки и координации.

В ходе встречи участники также обсудили вопросы международного продвижения прав абхазского народа и расширения участия абхазских экспертов в различных международных форумах.