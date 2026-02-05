 

В ВЕРХОВНЫЙ СУД ПОСТУПИЛО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ШАЛВЫ ХИЗАНИШВИЛИ

Новости Четверг, 05 февраля 2026 19:26
В ВЕРХОВНЫЙ СУД ПОСТУПИЛО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ШАЛВЫ ХИЗАНИШВИЛИ

Сухум. 5 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Верховный суд Республики Абхазия из Службы государственной безопасности Республики Абхазия поступило уголовное дело в отношении Шалвы Хизанишвили, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 274 (шпионаж или умышленно совершенные иностранным гражданином в ущерб внешней безопасности Республики Абхазия: передача, собирание в целях передачи иностранному государству сведений, составляющих государственную или военную тайну Республики Абхазия), частью 1 статьи 217 (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Указанное лицо считается невиновными до момента вступления приговора в законную силу.

