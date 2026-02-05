ПОСОЛЬСТВО РФ В АБХАЗИИ ПРИЗВАЛО ИЗБЕГАТЬ ПОСРЕДНИКОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ГРАЖДАНСТВА

Сухум. 5 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Посольстве России обратили внимание на размещенную в сети Интернет-рекламу некоей базирующейся в Абхазии юридической фирмы «Защита», предлагающей «помощь и сопровождение на всех этапах получения гражданства России»

«Отмечаем, что указанная фирма ни в какой мере не уполномочена принимать заявления на вступление в российское гражданство, тем более, оказывать подобные услуги на возмездной основе (за деньги), что категорически запрещено.

Для оформления гражданства России заявитель должен:

а) бесплатно записаться на прием через официальный Интернет-сайт https://sukhum.kdmid.ru/:

б) лично явиться в консульский отдел (вход со стороны ул.Аидгылара) в назначенное время.

После проверки представленного заявителем пакета документов в Сбербанке Абхазии производится оплата консульского сбора», – говорится в заявлении Посольства.

Посольство призывает граждан избегать любых посредников, обещающих свою помощь в получении гражданства России.