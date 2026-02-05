 

июня 24 2024

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ ИНФОРМИРУЕТ…

Новости Четверг, 05 февраля 2026 20:15
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ ИНФОРМИРУЕТ…

Сухум. 5 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В прокуратуру города Сухум по ранее направленным повесткам явились граждане Какалия Эшсоу Иванович и Кмузов Аслан Борисович, подозреваемые по уголовному делу, возбужденному 22 декабря 2025 года по факту событий, имевших место 05 ноября 2025 года в офисе газеты «Абхазский вестник».

В отношении Какалия Э.И. и Кмузова А.Б. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также были проведены их допросы, в ходе которых указанные лица, воспользовавшись предоставленным им законом правом, отказались от дачи показаний.

В случае нарушения условий подписки о невыезде и надлежащем поведении, а именно, выезде за пределы Республики Абхазия, а также неявки в назначенный срок по вызову органа предварительного расследования, либо ином воспрепятствовании производству по уголовному делу, в соответствии со статьей 109 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия, избранная мера пресечения может быть заменена на более строгую.

Кроме того, в целях опровержения распространяемой в публичном пространстве недостоверной информации Генпрокуратуры сообщает, что Накопия Д.Л. фигурантом настоящего уголовного дела не является.

Прочитано 1 раз

