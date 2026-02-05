 

В ТПП ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЕЙ АБХАЗСКОЙ ДИАСПОРЫ ИЗ ТУРЦИИ

Четверг, 05 февраля 2026
В ТПП ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЕЙ АБХАЗСКОЙ ДИАСПОРЫ ИЗ ТУРЦИИ

Сухум. 5 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Инар Ладария встретился с представительницей абхазской диаспоры в Турции, доцентом Университета Аднана Мендереса, Эльчин Адзинба. Во встрече приняли участие начальник Управления внешних связей ТПП Наала Басария и специалист управления Ниль Аргун.

Эльчин Адзинба имеет опыт работы в Абхазии и является официальным представителем Федерации кавказских ассоциаций Турции (KAFFED) в ООН. Она известна своей активной деятельностью на международных площадках, включая Форум ООН по вопросам меньшинств.

В ходе встречи Инар Ладария отметил высокую общественную и профессиональную активность Эльчин Адзинба и поблагодарил её за последовательную работу по представлению интересов соотечественников на международной арене.

В свою очередь Эльчин Адзинба подчеркнула важность работы ТПП в деле презентации экономического и делового потенциала республики за рубежом.

Президент ТПП рассказал о традициях и принципах работы палаты, заложенных её основателем и первым президентом Г.Л. Гагулия, которые продвигаются и сегодня. Он отметил общность ключевых целей, направленных на процветание народа и развитие государства, в достижении которых, объединяются усилия как институтов республики, так и активных представителей диаспоры за рубежом.

Стороны обсудили практические пути взаимодействия в укреплении экономических и гуманитарных связей. В рамках встречи были намечены конкретные проекты для последующей совместной реализации, направленные на поддержку делового сотрудничества на различных международных площадках.

«Отрадно, что у нашего народа есть такие яркие и профессиональные представители, которые вносят значимый вклад в защиту наших интересов в международном пространстве», - отметил в завершение встречи Инар Ладария.

Встреча прошла в конструктивной, дружеской атмосфере и взаимной заинтересованности в продолжении диалога в практическом сотрудничестве.

