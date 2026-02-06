 

июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ АЛАНА ГАГЛОЕВА С ЮБИЛЕЕМ

Новости Пятница, 06 февраля 2026 19:45
БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ АЛАНА ГАГЛОЕВА С ЮБИЛЕЕМ

Сухум. 6 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Сегодня президент Южной Осетии отмечает юбилей. Алану Гаглоеву исполнилось 45 лет. Президент Абхазии Бадра Гунба по телефону поздравил своего югоосетинского коллегу с днем рождения.

«Ваша государственная деятельность на посту президента Южной Осетии направлена на укрепление суверенитета страны, развитие ее институтов и защиту интересов народа», – сказал Бадра Гунба.

Президент Абхазии отметил сложившиеся между лидерами братских республик искренние и доверительные отношения, которые, как подчеркнул Бадра Гунба, способствуют расширению сотрудничества между странами.

Он добавил, что в Абхазии высоко ценят личный вклад Алана Эдуардовича в упрочение дружбы, взаимопонимания и взаимодействия между нашими народами. Глава абхазского государства выразил уверенность в том, что братские связи будут в дальнейшем только крепнуть.

Бадра Гунба пожелал Алану Гаглоеву крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Южной Осетии.

Президент Южной Осетии поблагодарил своего абхазского коллегу за поздравление и теплые пожелания.

