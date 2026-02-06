 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В КМ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Новости Пятница, 06 февраля 2026 19:53
Оцените материал
(0 голосов)
В КМ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Сухум. 6 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел совещание с участием вице-премьера Джансуха Нанба, министра энергетики Батала Мушба, гендиректора «Черноморэнерго» Тимура Джинджолия и директора филиала российской компании «СмартЭнерго» в Республике Абхазия Никитой Никитиным. На встрече обсуждались вопросы установки приборов учета потребления электрической энергии.

В Абхазии уже установлено более 30 тысяч приборов, а в 2026 году работа по приобретению и установке приборов учета из средств бюджета будет продолжена.

Президент Абхазии поручил правительству держать на особом контроле реализацию масштабного проекта по организации системы учёта потребляемой абонентами электроэнергии и комплексной реконструкции отдельных участков инфраструктуры электросетей.  

Премьер-министр Владимир Делба отметил важность проекта и подчеркнул необходимость выполнения работ качественно и в срок.

Министр экономики Батал Мушба проинформировал: «Совместно абхазскими и российскими энергетиками начаты работы по первому этапу проекта – в многоквартирных домах планируется установить порядка 23 тысяч приборов учета. Нужно отметить, что помимо самих приборов учета, в многоквартирных жилых домах будет заменена вся внутриподъездная, внутридомовая инфраструктура (вводно-распределительные устройства, магистральные стояки), что является ещё и обновлением электросетевого хозяйства, которое сильно изношено. Это также позволит энергосистеме избежать тех технических потерь, которые связаны с ветхостью, изношенностью оборудования».

Работы по оснащению приборами учета многоквартирных жилых домов начаты в Новом районе Сухума.

Гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия проинформировал, что подрядчиками – ООО «СмартЭнерго», – работа проводится качественно и быстро. За несколько дней установлено более 450 приборов учета электроэнергии.

«Эту работу надо на особом контроле держать каждодневно, в круглосуточном режиме. Важный проект, который нам надо обязательно реализовать успешно. Это повысит эффективность деятельности отрасли, и должно привести к росту собираемости оплаты за потребленную электроэнергию, к снижению потребления, и, соответственно, к уменьшению энергодефицита», – сказал Владимир Делба.

«Важной задачей является налаживание эффективного и современного учета в отрасли. Мы всячески будем оказывать содействие тому, чтобы это общая для нас задача была выполнена», –отметил вице-премьер Джансух Нанба.

На встрече также обсудили вопросы подготовки сетевого хозяйства ко второму этапу проекта – установки приборов учета электроэнергии в индивидуальных жилищах.

Об этом сообщает сайт правительства.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 06 февраля 2026 19:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ АЛАНА ГАГЛОЕВА С ЮБИЛЕЕМ КОММЕНТАРИЙ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.