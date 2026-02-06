В КМ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Сухум. 6 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел совещание с участием вице-премьера Джансуха Нанба, министра энергетики Батала Мушба, гендиректора «Черноморэнерго» Тимура Джинджолия и директора филиала российской компании «СмартЭнерго» в Республике Абхазия Никитой Никитиным. На встрече обсуждались вопросы установки приборов учета потребления электрической энергии.

В Абхазии уже установлено более 30 тысяч приборов, а в 2026 году работа по приобретению и установке приборов учета из средств бюджета будет продолжена.

Президент Абхазии поручил правительству держать на особом контроле реализацию масштабного проекта по организации системы учёта потребляемой абонентами электроэнергии и комплексной реконструкции отдельных участков инфраструктуры электросетей.

Премьер-министр Владимир Делба отметил важность проекта и подчеркнул необходимость выполнения работ качественно и в срок.

Министр экономики Батал Мушба проинформировал: «Совместно абхазскими и российскими энергетиками начаты работы по первому этапу проекта – в многоквартирных домах планируется установить порядка 23 тысяч приборов учета. Нужно отметить, что помимо самих приборов учета, в многоквартирных жилых домах будет заменена вся внутриподъездная, внутридомовая инфраструктура (вводно-распределительные устройства, магистральные стояки), что является ещё и обновлением электросетевого хозяйства, которое сильно изношено. Это также позволит энергосистеме избежать тех технических потерь, которые связаны с ветхостью, изношенностью оборудования».

Работы по оснащению приборами учета многоквартирных жилых домов начаты в Новом районе Сухума.

Гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия проинформировал, что подрядчиками – ООО «СмартЭнерго», – работа проводится качественно и быстро. За несколько дней установлено более 450 приборов учета электроэнергии.

«Эту работу надо на особом контроле держать каждодневно, в круглосуточном режиме. Важный проект, который нам надо обязательно реализовать успешно. Это повысит эффективность деятельности отрасли, и должно привести к росту собираемости оплаты за потребленную электроэнергию, к снижению потребления, и, соответственно, к уменьшению энергодефицита», – сказал Владимир Делба.

«Важной задачей является налаживание эффективного и современного учета в отрасли. Мы всячески будем оказывать содействие тому, чтобы это общая для нас задача была выполнена», –отметил вице-премьер Джансух Нанба.

На встрече также обсудили вопросы подготовки сетевого хозяйства ко второму этапу проекта – установки приборов учета электроэнергии в индивидуальных жилищах.

Об этом сообщает сайт правительства.