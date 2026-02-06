КОММЕНТАРИЙ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 6 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. С целью создания максимально комфортных условий для граждан Республики Абхазия в соответствии с межгосударственным Соглашением об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанным сторонами 27 сентября 2022 г., ратифицированным Народным Собранием – Парламентом Республики 29 декабря 2022 г. и вступившим в силу 25апреля 2025 г., на основании решения президента Российской Федерации и по согласованию с властями страны в Абхазии в январе 2026 г. были развернуты пункты выдачи внутренних российских паспортов.

Кроме того, в 2025 г. в Абхазии были открыты кабинеты оформления российских водительских удостоверений.

Вместе с тем, поскольку абхазские политические деятели, включая депутатов Народного Собрания, ставят под сомнение законность функционирования упомянутых пунктов, российская сторона, с уважением относящаяся к суверенитету независимой Республики Абхазия, будет вынуждена принять решение о приостановке их работы.

В этой связи деятельность по выдаче гражданам Республики Абхазия указанных документов будет перенесена на территорию Российской Федерации.