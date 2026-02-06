 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
КОММЕНТАРИЙ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В АБХАЗИИ

Новости Пятница, 06 февраля 2026 19:56
Сухум. 6 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. С целью создания максимально комфортных условий для граждан Республики Абхазия в соответствии с межгосударственным Соглашением об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанным сторонами 27 сентября 2022 г., ратифицированным Народным Собранием – Парламентом Республики 29 декабря 2022 г. и вступившим в силу 25апреля   2025 г., на основании решения президента Российской Федерации и по согласованию с властями страны в Абхазии в январе 2026 г. были развернуты пункты выдачи внутренних российских паспортов.

Кроме того, в 2025 г. в Абхазии были открыты кабинеты оформления российских водительских удостоверений.

Вместе с тем, поскольку абхазские политические деятели, включая депутатов Народного Собрания, ставят под сомнение законность функционирования упомянутых пунктов, российская сторона, с уважением относящаяся к суверенитету независимой Республики Абхазия, будет вынуждена принять решение о приостановке их работы.

В этой связи деятельность по выдаче гражданам Республики Абхазия указанных документов будет перенесена на территорию Российской Федерации.

