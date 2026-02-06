РАСЧИЩАЮТ СТИХИЙНУЮ СВАЛКУ
Сухум. 6 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. По поручению главы Администрации Сухума Тимура Агрба систематически проводится санитарная уборка территорий всех управ микрорайонов столицы. В частности, с начала года, Управа № 3 провела уже 15 подобных субботников по подведомственной территории.
В пятницу, 6 февраля, рабочие с помощью спецтехники расчищают и вывозят мусор со стихийной свалки на пересечении улиц Искандера и Агумава.
По словам замначальника Управы № 3 Романа Габелия, недобросовестные граждане выкидывают крупногабаритный и строительный мусор в неположенном месте, поэтому приходится с привлечением техники и при помощи жильцов близстоящих домов наводить порядок и чистоту.
