РАСЧИЩАЮТ СТИХИЙНУЮ СВАЛКУ

Новости Пятница, 06 февраля 2026 19:59
РАСЧИЩАЮТ СТИХИЙНУЮ СВАЛКУ

Сухум. 6 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. По поручению главы Администрации Сухума Тимура Агрба систематически проводится санитарная уборка территорий всех управ микрорайонов столицы. В частности, с начала года, Управа № 3 провела уже 15 подобных субботников по подведомственной территории.

В пятницу, 6 февраля, рабочие с помощью спецтехники расчищают и вывозят мусор со стихийной свалки на пересечении улиц Искандера и Агумава.

По словам замначальника Управы № 3 Романа Габелия, недобросовестные граждане выкидывают крупногабаритный и строительный мусор в неположенном месте, поэтому приходится с привлечением техники и при помощи жильцов близстоящих домов наводить порядок и чистоту.

