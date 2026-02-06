ДЕТСКИЙ САД В НОВОМ РАЙОНЕ СУХУМА БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕН
Новости Пятница, 06 февраля 2026 20:01
Сухум. 6 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Как рассказал замглавы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе, по поручению главы столицы Тимура Агрба идёт расчистка заброшенного здания, где много лет назад функционировал детский сад.
По словам начальника Управа № 5 Ахры Квициния, дошкольное учреждение будет востребовано для малышей жителей густонаселённого микрорайона.
