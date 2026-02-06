УТВЕРЖДЕН РЯД ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ
Сухум. 6 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе заседания Сухумского городского собрания Тимур Агрба единогласно был утвержден в должности главы администрации города Сухум.
Ранее кандидатуру Агрба на рассмотрение депутатам столичного собрания направил президент Бадра Гунба.
***
Депутаты Галского Собрания проголосовали за утверждение главы администрации Константина Пилия.
Пилия занимает должность руководителя района с 21 июля 2020 года.
***
Собрание Нового Афона единогласно поддержало утверждение Темура Отырба на должности главы администрации города
***
Утверждены главы Сухумского и Очамчырского районов Алхас Читанава и Алхас Кация.
Согласно закону, их кандидатуры представил районным Собраниям на рассмотрение президент Абхазии Бадра Гунба.
За кандидатуру Читанава проголосовали 14 из 15 депутатов Сухумского районного Собрания, один – воздержался.
За Кация Очамчырское районное Собрание проголосовало единогласно.
