июня 24 2024

УТВЕРЖДЕН РЯД ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ

Новости Пятница, 06 февраля 2026 20:04
УТВЕРЖДЕН РЯД ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ

Сухум. 6 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе заседания Сухумского городского собрания Тимур Агрба единогласно был утвержден в должности главы администрации города Сухум.

Ранее кандидатуру Агрба на рассмотрение депутатам столичного собрания направил президент Бадра Гунба.

***

Депутаты Галского Собрания проголосовали за утверждение главы администрации Константина Пилия.

Пилия занимает должность руководителя района с 21 июля 2020 года.

***

Собрание Нового Афона единогласно поддержало утверждение Темура Отырба на должности главы администрации города

***

Утверждены главы Сухумского и Очамчырского районов Алхас Читанава и Алхас Кация.

Согласно закону, их кандидатуры представил районным Собраниям на рассмотрение президент Абхазии Бадра Гунба.

За кандидатуру Читанава проголосовали 14 из 15 депутатов Сухумского районного Собрания, один – воздержался.

За Кация Очамчырское районное Собрание проголосовало единогласно.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 06 февраля 2026 20:42

