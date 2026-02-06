НА БАЗЕ АБХАЗСКОЙ ФИЛАРМОНИИ ОТКРЫВАЕТСЯ ДЕТСКАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА

Сухум. 6 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Новый творческий ансамбль позволит расширить концертные форматы и программы филармонии, способствовать популяризации хоровой музыки. Приглашаются школьники от 8 лет.

Преподаватель – Софья Ренберг, – дирижер хора, лауреат международных конкурсов, выпускница Санкт-Петербургского государственного института культуры. Принимала участие в церемонии закрытия Олимпийских игр Сочи 2014 в составе хора. В настоящее время преподаватель дирижирования и хоровых дисциплин в Сухумском музыкальном училище им. А. Ч. Чичба.

Контактный телефон для записи детей +7 940 777-1521.