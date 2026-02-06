СОТРУДНИКИ МВД ПОСЕТИЛИ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Сухум. 6 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудниками УОБ МВД РА совместно с МОБ УВД по г. Сухум была проведена проверка кризисного центра семейного типа для детей. Кризисный центр функционирует в Абхазии с 2024 года. Целевая аудитория – это дети, лишенные родительской заботы, находящиеся в трудных жизненных ситуациях.
Директор центра Кама Гопия рассказала о деятельности центра, условиях проживания и реабилитации, а также познакомила гостей с детьми и сотрудниками учреждения.
Проверка кризисного центра сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних направлена на обеспечение безопасности находящихся там детей и подростков, выявлении фактов нарушения их прав. Инспекторы проверили условия содержания, социально-психологическую обстановку и соблюдение санитарных норм.
Начальником МОБ МВД Лоу Инал-ипа участковым уполномоченным были даны соответствующие поручения.
Как отметила начальник отдела опеки и попечительства г. Сухум Ирина Адлейба, этот Центр республиканского значения.
По результатам проверки был составлен акт о соответствии нормам требования, условиям проживания и нахождения детей в данном учреждении.
Милицией общественной безопасности подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе.
Об этом сообщает сайт МВД.
