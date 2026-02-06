 

июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
октября 14 2023
июля 15 2020
Новости Пятница, 06 февраля 2026 20:45
СОТРУДНИКИ МВД ПОСЕТИЛИ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Сухум. 6 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудниками УОБ МВД РА совместно с МОБ УВД по г. Сухум была проведена проверка кризисного центра семейного типа для детей. Кризисный центр функционирует в Абхазии с 2024 года. Целевая аудитория это дети, лишенные родительской заботы, находящиеся в трудных жизненных ситуациях.

Директор центра Кама Гопия рассказала о деятельности центра, условиях проживания и реабилитации, а также познакомила гостей с детьми и сотрудниками учреждения.

Проверка кризисного центра сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних направлена на обеспечение безопасности находящихся там детей и подростков, выявлении фактов нарушения их прав. Инспекторы проверили условия содержания, социально-психологическую обстановку и соблюдение санитарных норм.

Начальником МОБ МВД Лоу Инал-ипа участковым уполномоченным были даны соответствующие поручения.

Как отметила начальник отдела опеки и попечительства г. Сухум Ирина Адлейба, этот Центр республиканского значения.

По результатам проверки был составлен акт о соответствии нормам требования, условиям проживания и нахождения детей в данном учреждении.

Милицией общественной безопасности подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 06 февраля 2026 20:48

