ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ ИЗЪЯЛИ В ГУДАУТЕ
Сухум. 6 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе профилактических мероприятий по выявлению устройств для употребления никотиносодержащей продукции, их составных частей и элементов, запрещённых к ввозу на территорию Республики Абхазия, сотрудники УБК и ТП ГТК осмотрели торговое помещение – табачный магазин «KING», расположенный в городе Гудаута и принадлежащий ИП Окуджава А.Д.
Во время осмотра магазина были обнаружены и изъяты электронные сигареты различных наименований в количестве 76 единиц и составные части для электронных сигарет в количестве 15 единиц, запрещённые к ввозу на территорию Республики Абхазия.
По данным управления таможенной статистики и анализа ГТК, общая рыночная стоимость изъятой продукции составляет 113 329 рублей.
Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
