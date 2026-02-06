 

июня 24 2024

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ ИЗЪЯЛИ В ГУДАУТЕ

Новости Пятница, 06 февраля 2026 20:49
ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ ИЗЪЯЛИ В ГУДАУТЕ

Сухум. 6 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе профилактических мероприятий по выявлению устройств для употребления никотиносодержащей продукции, их составных частей и элементов, запрещённых к ввозу на территорию Республики Абхазия, сотрудники УБК и ТП ГТК осмотрели торговое помещение табачный магазин «KING», расположенный в городе Гудаута и принадлежащий ИП Окуджава А.Д.

Во время осмотра магазина были обнаружены и изъяты электронные сигареты различных наименований в количестве 76 единиц и составные части для электронных сигарет в количестве 15 единиц, запрещённые к ввозу на территорию Республики Абхазия.

По данным управления таможенной статистики и анализа ГТК, общая рыночная стоимость изъятой продукции составляет 113 329 рублей.

Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 06 февраля 2026 20:50

