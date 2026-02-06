ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ ИЗЪЯЛИ В ГУДАУТЕ

Сухум. 6 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе профилактических мероприятий по выявлению устройств для употребления никотиносодержащей продукции, их составных частей и элементов, запрещённых к ввозу на территорию Республики Абхазия, сотрудники УБК и ТП ГТК осмотрели торговое помещение – табачный магазин «KING», расположенный в городе Гудаута и принадлежащий ИП Окуджава А.Д.