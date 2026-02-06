ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2026 ГОДА

Сухум. 6 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Доходы бюджетной системы Республики Абхазия, администрируемые Министерством по налогам и сборам, за период с 01.01.2026 г. по 01.02.2026 г. выросли на 121 531,0 тыс. руб. (сто двадцать один миллион пятьсот тридцать одна тысяча рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составили 451 082,3 тыс. руб. (четыреста пятьдесят один миллион восемьдесят две тысячи рублей), при плане – 356 373,0 тыс. руб. (триста пятьдесят шесть миллионов триста семьдесят три тысячи рублей), выполнение плана – 127%.

Поступления налоговых платежей по районам на 01.02.2026 год составили:

– Сухум: поступления увеличились на 44 019,0 тыс. руб. (сорок четыре миллиона девятнадцать тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 248 086,3 тыс. руб. (двести сорок восемь миллионов восемьдесят шесть тысяч рублей), при плане – 203 194,1 тыс. руб. (двести три миллиона сто девяноста четыре тысячи рублей), выполнение плана – 122%.

– Гагрский район: поступления увеличились на 33 074,0 тыс. руб. (тридцать три миллиона семьдесят четыре тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 97 595,4 тыс. руб. (девяноста семь миллионов пятьсот девяноста пять тысяч рублей), при плане 81 649,7 тыс. руб., (восемьдесят один миллион шестьсот сорок девять тысяч рублей), выполнение плана – 120%.

– Гудаутский район: поступления увеличились на 30 721,0 тыс. руб. (тридцать миллионов семьсот двадцать одна тысяча рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 46 290,5 тыс. руб. (сорок шесть миллионов двести девяноста тысяч рублей), при плане – 33 801,2 тыс. руб., (тридцать три миллиона восемьсот одна тысяча рублей), выполнение плана – 137%.

– Сухумский район: поступления увеличились на 2 744,0 тыс. руб. (два миллиона семьсот сорок четыре тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 18 437,3 тыс. руб. (восемнадцать миллионов четыреста тридцать семь тысяч рублей), при плане – 12 990,5 тыс. руб. двенадцать миллионов девятьсот девяноста тысяч рублей), выполнение плана – 142%.

– Гулрыпшский район: поступления увеличились на 3 872 тыс. руб. (три миллиона восемьсот семьдесят две тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 18 921,1 тыс. руб. (восемнадцать миллионов девятьсот двадцать одна тысяча рублей), при плане – 10 297,9 тыс. руб., (десять миллионов двести девяноста семь тысяч рублей), выполнение плана – 184%.

– Очамчырский район: поступления увеличились на 3 615,0 тыс. руб. (три миллиона шестьсот пятнадцать тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 14 090,1 тыс. руб. (четырнадцать миллионов девяноста тысяч рублей), при плане (проект) – 10 014,4 тыс. руб., (десять миллионов четырнадцать тысяч рублей), выполнение плана – 141%.

– Ткуарчалский район: поступления увеличились на 813,0 тыс. руб. (восемьсот тринадцать тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 1 753,8 тыс. руб. (один миллион семьсот пятьдесят три тысячи рублей), при плане – 1 581,8 тыс. руб. (один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча рублей), выполнение плана – 111%.

– Галский район: поступления увеличились на 2 678,0 тыс. руб. (два миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 5 911,7 тыс. руб. (пять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч рублей), при плане – 2 843,4 тыс. руб. (два миллиона восемьсот сорок три тысячи рублей), выполнение плана – 208%.