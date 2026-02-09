КУЛЬТУРНАЯ АФИША АБХАЗИИ С 9 ПО 15 ФЕВРАЛЯ

Сухум. 9 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В течение недели абхазские театры покажут зрителям следующие спектакли:

10 февраля в 19:00 – спектакль «Софичка»;

12 февраля в 19:00 – спектакль «Мышеловка»;

14 февраля в 19:00 – постановка «Эдит Пиаф»;

15 февраля в 19:00 – постановка «Последний из ушедших».

Выставки

С 9 по 13 февраля с 10:00 – в Национальной картинной галерее будут представлены картины, уцелевшие после пожара 21 января 2024 года.

До 22 февраля – персональная выставка Батала Джапуа «Нартский дом» в ЦВЗ.

До конца февраля – выставка «Новая зима» в галерее The Wall Gallery в Сухуме.