В КЛИНИКЕ «BEAUTYMED» ВЫЯВИЛИ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННУЮ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ

В КЛИНИКЕ «BEAUTYMED» ВЫЯВИЛИ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННУЮ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ

Сухум. 9 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудники УБК и ТП ГТК осмотрели косметологическую клинику «Beautymed», расположенную в городе Сухум и принадлежащую ИП Цвижба И.В.

В ходе осмотра объекта были обнаружены косметологические препараты и косметика различных наименований, ввезенные ранее с нарушением таможенных правил, в общем количестве 86 единиц.

По данным УТС и А ГТК РА, общая рыночная стоимость изъятой продукции составляет 497 500 рублей.

В объяснении гр. Цвижба И.В. свою вину признала полностью и изъявила желание внести необходимую сумму залога взамен изъятия вышеуказанного товара. Таким образом, изъятие товара было заменено на залог в размере 50 процентов от стоимости товара, что составило 248 750 рублей.

Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных правонарушений ГТК.

