МВД АБХАЗИИ: БОЛЕЕ 16 ТЫС. ВОДИТЕЛЕЙ ПОЛУЧИЛИ ПРАВА РФ

Сухум. 9 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Свыше 16 000 граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, успешно получило российские водительские удостоверения в облегченном порядке с начала работы пунктов, начиная с апреля 2025 года. Об этой информации сообщил глава Управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба.

Ранее российское посольство в Абхазии заявило, что пункты выдачи российских внутренних паспортов и водительских удостоверений прекратят функционировать на территории Абхазии и будут перенесены на территорию Российской Федерации. Такое решение было принято на основании того, что некоторые абхазские политические лидеры, в том числе депутаты парламента, сомневаются в законности работы этих пунктов. С начала апреля текущего года водители, имеющие гражданство России и проживающие в Абхазии, не смогут управлять транспортными средствами на территории России без наличия российских водительских удостоверений.

«На сегодняшний день, 19 140 абхазских граждан подали заявки на получение российских водительских удостоверений. Было изготовлено 18 050 удостоверений, из которых 16 146 уже выданы», – сказал Авидзба.

Также он добавил, что 6 февраля 2026 года министр внутренних дел Абхазии получил письмо от МВД Российской Федерации о прекращении работы временной группы сотрудников ГАИ МВД России. С апреля 2025 года эта группа оказывала бесплатные услуги гражданам Абхазии с российским гражданством по обмену водительских удостоверений. Вследствие этого процесс приема документов в Управлении ГАИ МВД Республики Абхазия приостановлен.

По информации Авидзба в дальнейшем получение российских водительских удостоверений будет возможно исключительно на территории России.