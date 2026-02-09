ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗЫ О НАЗНАЧЕНИЯХ
Сухум. 9 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В соответствии со статьей 53 Конституции Республики Абхазия и статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах» президент Абхазии Бадра Гунба подписал указы о назначениях:
Агрба Тимура Михайловича – главой администрации города Сухум;
Кация Алхаса Зурабовича – главой администрации Очамчырского района;
Харазия Саида Геннадьевича – главой администрации Гулрыпшского района;
Пилия Константина Эдуардовича – главой администрации Галского района;
Читанава Алхаса Зауровича – главой администрации Сухумского района;
Хагуш Юрия Львовича – главой администрации Гагрского района;
Отырба Темура Бинуровича – главой администрации города Новый Афон;
Агрба Рустама Гариковича – главой администрации города Пицунда.