ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗЫ О НАЗНАЧЕНИЯХ

Сухум. 9 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В соответствии со статьей 53 Конституции Республики Абхазия и статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах» президент Абхазии Бадра Гунба подписал указы о назначениях:

Агрба Тимура Михайловича – главой администрации города Сухум;