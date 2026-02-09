 

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗЫ О НАЗНАЧЕНИЯХ

Понедельник, 09 февраля 2026 19:07
ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗЫ О НАЗНАЧЕНИЯХ

Сухум. 9 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В соответствии со статьей 53 Конституции Республики Абхазия и статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах» президент Абхазии Бадра Гунба подписал указы о назначениях:

Агрба Тимура Михайловича – главой администрации города Сухум;

Кация Алхаса Зурабовича – главой администрации Очамчырского района;

Харазия Саида Геннадьевича – главой администрации Гулрыпшского района;

Пилия Константина Эдуардовича – главой администрации Галского района;

Читанава Алхаса Зауровича – главой администрации Сухумского района;

Хагуш Юрия Львовича – главой администрации Гагрского района;

Отырба Темура Бинуровича – главой администрации города Новый Афон;

Агрба Рустама Гариковича – главой администрации города Пицунда.

