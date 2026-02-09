АМИРАН ГУМБА ПРИГОВОРЕН К 9 ГОДАМ И 3 МЕСЯЦАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Сухум. 9 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Верховным судом Республики Абхазия в составе председательствующего судьи Адлейба Е.А. вынесен приговор в отношении Гумба Амирана Беслановича, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 29 пунктом «е» части 2 статьи 99 (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), частью 1 статьи 217 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия), частью 4 статьи 217 (незаконное приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия), частью 1 статьи 223 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Гумба А.Б. назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 9 лет и 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Мера пресечения в отношении Гумба А.Б. до вступления приговора в законную силу остается прежней – содержание под стражей.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в течение 15 рабочих дней.

Указанное лицо считается невиновным до вступления приговора в законную силу.