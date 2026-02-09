 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ ХОД РЕМОНТА ПОЛИКЛИНИКИ В ПИЦУНДЕ

Новости Понедельник, 09 февраля 2026 19:25
Оцените материал
(0 голосов)
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ ХОД РЕМОНТА ПОЛИКЛИНИКИ В ПИЦУНДЕ

Сухум. 9 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация Министерства туризма Республики Абхазия во главе с министром Астамуром Логуа с рабочей инспекцией посетила поликлинику города Пицунда, находящуюся в собственности РУПа ОПК «Пицунда». В настоящее время в здании поликлиники проводятся ремонтно-восстановительные работы с целью возобновления ее функционирования. На текущем этапе выполняются внутренние работы, включая прокладку и укладку инженерных коммуникаций.

По словам министра, завершение ремонта и возобновление приема пациентов на первом этапе позволит перевести один из корпусов ОПК «Пицунда» на санаторно-курортное обслуживание.

«Это решение создаст условия для расширения спектра услуг, повысит конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность курорта, а также будет способствовать его дальнейшему устойчивому развитию», – отметил Астамур Логуа.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 09 февраля 2026 19:38

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АМИРАН ГУМБА ПРИГОВОРЕН К 9 ГОДАМ И 3 МЕСЯЦАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ФНС РОССИИ ОКАЖЕТ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ АБХАЗИИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.