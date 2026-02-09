ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ ХОД РЕМОНТА ПОЛИКЛИНИКИ В ПИЦУНДЕ

Сухум. 9 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация Министерства туризма Республики Абхазия во главе с министром Астамуром Логуа с рабочей инспекцией посетила поликлинику города Пицунда, находящуюся в собственности РУПа ОПК «Пицунда». В настоящее время в здании поликлиники проводятся ремонтно-восстановительные работы с целью возобновления ее функционирования. На текущем этапе выполняются внутренние работы, включая прокладку и укладку инженерных коммуникаций.

По словам министра, завершение ремонта и возобновление приема пациентов на первом этапе позволит перевести один из корпусов ОПК «Пицунда» на санаторно-курортное обслуживание.

«Это решение создаст условия для расширения спектра услуг, повысит конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность курорта, а также будет способствовать его дальнейшему устойчивому развитию», – отметил Астамур Логуа.