ФНС РОССИИ ОКАЖЕТ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ АБХАЗИИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Сухум. 9 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Руководитель ФНС России Даниил Егоров и министр по налогам и сборам Республики Абхазия Эдгар Бения подписали соглашение между Федеральной налоговой службой и Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия об оказании Россией безвозмездной технической помощи Абхазии для совершенствования системы налогового администрирования.

Даниил Егоров отметил, что модернизация систем налогового администрирования имеет принципиально важное значение для устойчивого развития экономики страны и создания прозрачной и предсказуемой деловой среды.

В ходе взаимодействия российская сторона обеспечит налоговое ведомство Республики Абхазия контрольно-кассовой техникой, совместно с партнерами разработает и внедрит АСК НДС и онлайн-ККТ, а также разработает концепцию совершенствования налогообложения недвижимого имущества в Республике Абхазия.

Эдгар Бения поблагодарил российскую сторону за всестороннее сотрудничество в области налогового администрирования, отметив слаженность команды ФНС России.

Руководители также отметили, что подписание соглашения расширит взаимодействие налоговых ведомств и позволит укрепить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество обеих стран, сообщает сайт ФНС.