июня 24 2024

февраля 07 2024

В ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В АБХАЗИИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

Новости Вторник, 10 февраля 2026 18:50
В ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В АБХАЗИИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

Сухум. 10 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в торжественном приеме, состоявшемся в Посольстве России в Абхазии по случаю Дня дипломатического работника. Глава государства поздравил чрезвычайного и полномочного посла России в Абхазии Михаила Шургалина и весь коллектив дипломатического представительства с профессиональным праздником.

«Уважаемый Михаил Александрович!

Уважаемые сотрудники Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия!

Позвольте от имени руководства и народа Республики Абхазия передать вам самые искренние поздравления.

Дипломатическая школа России имеет свою богатую историю. Мы прекрасно знаем, какие усилия российская дипломатия во все времена прилагала для сохранения мира и стабильности во всем мире. И вы являетесь яркими представителями и профессионалами именно этой школы.

Для нас очень важно, что Посольство Российской Федерации в Республике Абхазия ежедневно и планомерно осуществляет всю необходимую работу по сохранению и укреплению наших союзнических связей. Выстраивание особых отношений с Российской Федерацией – приоритет для нашей страны. Мы намерены действовать в этом ключе и дальше – это в интересах народа Абхазии и в интересах Российской Федерации.

Позвольте в этот знаменательный день пожелать вам успехов в вашей ответственной службе, вашим семьям – благополучия, а нашим странам — процветания и развития!» –сказал Бадра Гунба.

В мероприятии приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, министр иностранных дел Олег Барцыц, члены правительства и представители общественности.

631658183_1328664422614033_4409959153437111570_n.jpg

