ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ АСТАНДЫ ГОГИЯ
Сухум. 10 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Транспортной прокуратурой РА возбуждено уголовное дело в отношении Гогия Астанды Викторовны 1987 года рождения, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 223, и п. «б» ч. 3 ст. 2241 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по факту незаконного приобретения, хранения и ввоза на территорию РА наркотического средства «метадон» в особо крупном размере, общим весом 4,163 грамма.
7 февраля 2026 года Гогия А.В. была задержана.
9 февраля 2026 года Сухумским городским судом в отношении Гогия А.В. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
