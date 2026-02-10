 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ АСТАНДЫ ГОГИЯ

Новости Вторник, 10 февраля 2026 18:57
Оцените материал
(0 голосов)
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ АСТАНДЫ ГОГИЯ

Сухум. 10 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Транспортной прокуратурой РА возбуждено уголовное дело в отношении Гогия Астанды Викторовны 1987 года рождения, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 223, и п. «б» ч. 3 ст. 2241 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по факту незаконного приобретения, хранения и ввоза на территорию РА наркотического средства «метадон» в особо крупном размере, общим весом 4,163 грамма.

7 февраля 2026 года Гогия А.В. была задержана.

9 февраля 2026 года Сухумским городским судом в отношении Гогия А.В. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 10 февраля 2026 18:59

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В АБХАЗИИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ НИЖНИЙ НОВГОРОД – СУХУМ ЗАПУСТЯТ С 1 МАРТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.