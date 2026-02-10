ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ АСТАНДЫ ГОГИЯ

Сухум. 10 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Транспортной прокуратурой РА возбуждено уголовное дело в отношении Гогия Астанды Викторовны 1987 года рождения, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 223, и п. «б» ч. 3 ст. 2241 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по факту незаконного приобретения, хранения и ввоза на территорию РА наркотического средства «метадон» в особо крупном размере, общим весом 4,163 грамма.