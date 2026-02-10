ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ НИЖНИЙ НОВГОРОД – СУХУМ ЗАПУСТЯТ С 1 МАРТА
Новости Вторник, 10 февраля 2026 18:59
Сухум. 10 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Авиарейсы между Нижним Новгородом и Сухумом будут возобновлены с 1 марта 2026 года. Об этом на пресс-конференции 10 февраля сообщил представитель МИД Сергей Малов. Он напомнил, что прямые полеты в Сухум запустили в 2025 году, когда в Абхазии был восстановлен аэропорт.
«Нижний Новгород сделал для Сухума очень много: и набережные, и скверы. Но ключевое – открытие аэропорта в Сухуме», – сказал Малов.
И добавил, что во многом это было достигнуто благодаря дипломатии.
