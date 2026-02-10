 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ НИЖНИЙ НОВГОРОД – СУХУМ ЗАПУСТЯТ С 1 МАРТА

Новости Вторник, 10 февраля 2026 18:59
ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ НИЖНИЙ НОВГОРОД – СУХУМ ЗАПУСТЯТ С 1 МАРТА

Сухум. 10 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Авиарейсы между Нижним Новгородом и Сухумом будут возобновлены с 1 марта 2026 года. Об этом на пресс-конференции 10 февраля сообщил представитель МИД Сергей Малов. Он напомнил, что прямые полеты в Сухум запустили в 2025 году, когда в Абхазии был восстановлен аэропорт.

«Нижний Новгород сделал для Сухума очень много: и набережные, и скверы. Но ключевое – открытие аэропорта в Сухуме», – сказал Малов.

И добавил, что во многом это было достигнуто благодаря дипломатии.

