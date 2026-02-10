НАЧАЛСЯ РЕМОНТ ФАСАДА ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ В ЦЕНТРЕ СУХУМА

«Там жилой двухэтажный дом с современной пристройкой. На фасаде есть поврежденные архитектурные формы, которые имеют ценность, они будут восстанавливаться в первоначальном виде. Будут полностью реконструированы все детали», – подчеркнул он.

Сухум. 10 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Начался ремонт фасада исторического здания на пересечении улиц Аиааира и Дбар, сообщил Sputnik замглавы администрации Сухума Константин Тарба.

Кроме того, строители снимут часть старой штукатурки, покроют стены специальным раствором и покрасят. Тарба добавил, что администрация столицы занимается формированием перечня зданий входящих в список историко-культурного наследия и требующих обновления.

Ранее в столице уже отреставрировал фасады двух домов на улице Ардзинба, а также фасад и балкон дореволюционного кирпичного здания с башней напротив кафе «Пингвин» на набережной.