НАЧАЛСЯ РЕМОНТ ФАСАДА ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ В ЦЕНТРЕ СУХУМА
Сухум. 10 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Начался ремонт фасада исторического здания на пересечении улиц Аиааира и Дбар, сообщил Sputnik замглавы администрации Сухума Константин Тарба.
«Там жилой двухэтажный дом с современной пристройкой. На фасаде есть поврежденные архитектурные формы, которые имеют ценность, они будут восстанавливаться в первоначальном виде. Будут полностью реконструированы все детали», – подчеркнул он.
Кроме того, строители снимут часть старой штукатурки, покроют стены специальным раствором и покрасят. Тарба добавил, что администрация столицы занимается формированием перечня зданий входящих в список историко-культурного наследия и требующих обновления.
Ранее в столице уже отреставрировал фасады двух домов на улице Ардзинба, а также фасад и балкон дореволюционного кирпичного здания с башней напротив кафе «Пингвин» на набережной.
Последнее от Super User
