 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НАЧАЛСЯ РЕМОНТ ФАСАДА ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ В ЦЕНТРЕ СУХУМА

Новости Вторник, 10 февраля 2026 19:06
Оцените материал
(0 голосов)
НАЧАЛСЯ РЕМОНТ ФАСАДА ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ В ЦЕНТРЕ СУХУМА

Сухум. 10 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Начался ремонт фасада исторического здания на пересечении улиц Аиааира и Дбар, сообщил Sputnik замглавы администрации Сухума Константин Тарба.

«Там жилой двухэтажный дом с современной пристройкой. На фасаде есть поврежденные архитектурные формы, которые имеют ценность, они будут восстанавливаться в первоначальном виде. Будут полностью реконструированы все детали», – подчеркнул он.

Кроме того, строители снимут часть старой штукатурки, покроют стены специальным раствором и покрасят. Тарба добавил, что администрация столицы занимается формированием перечня зданий входящих в список историко-культурного наследия и требующих обновления.

Ранее в столице уже отреставрировал фасады двух домов на улице Ардзинба, а также фасад и балкон дореволюционного кирпичного здания с башней напротив кафе «Пингвин» на набережной.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 10 февраля 2026 19:10

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ НИЖНИЙ НОВГОРОД – СУХУМ ЗАПУСТЯТ С 1 МАРТА ОЛЕГ БАРЦИЦ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОНЛАН-КОНФЕРЕНЦИИ ОТЧЕТНОЙ КОЛЛЕГИИ МИД ПМР »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.