ОЛЕГ БАРЦИЦ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОНЛАН-КОНФЕРЕНЦИИ ОТЧЕТНОЙ КОЛЛЕГИИ МИД ПМР

Вступительное слово главы МИД Абхазии Олега Барциц:

«Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Прежде всего хотел бы поприветствовать глубокоуважаемого Вадима Николаевича Красносельского, президента Приднестровской Молдавской Республики, а также моего уважаемого коллегу, министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики, Виталия Викторовича Игнатьева.

Пользуясь случаем, хочу сердечно поздравить весь коллектив Министерства иностранных дел, дружественного и братского государства Приднестровской Молдавской Республики с Днем дипломатического работника.

Хочу пожелать больших успехов на дипломатической ниве, крепкого здоровья, человеческого счастья и уверенности в завтрашнем дне. С праздником, дорогие коллеги, дорогие друзья!

Я также рад видеть сегодня среди участников отчетной коллегии моего уважаемого друга, коллегу Ахсара Муратовича Джоева, и.о. министра иностранных дел Республики Южная Осетия.

Сегодня отношения между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой носят интенсивный, систематический, стабильный характер.

Несмотря на все сложности, о которых сейчас очень наглядно и емко рассказал мой уважаемый коллега Виталий Викторович, это сотрудничество продолжается интенсивно, в непростых условиях. Я с глубоким удовлетворением хочу оценить работу наших дипломатических ведомств и наших дипломатических представительств.

Хочу здесь сказать о той непростой работе, о самоотверженном труде, который проводит Александр Владимирович Ватаман, Полномочный представитель Республики Абхазия в Приднестровской Молдавской Республике, о тех усилиях, которые прикладывает наш уважаемый Гарри Сергеевич Купалба, Глава официального Представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия. Моя благодарность этим мужественным, профессиональным и ответственным дипломатам.

Сегодня взаимодействие между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой базируется на ряде документов, которые и создают правовую и договорную базу. Прежде всего, это межгосударственное соглашение. Хочу особо отметить, что Договор о дружбе и сотрудничестве от 22 января 1993 года стал первым международным договором в новейшей истории Республики Абхазия.

Сегодня в нашем сотрудничестве мы опираемся на Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве от 29 сентября 2017 года, а также на Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 22 декабря 2006 года. Кроме этого, существуют и прочие соглашения и договора. Это серьезная, основательная договорно-правовая база. Три межправительственных соглашения: Соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан Республики Абхазия и граждан Приднестровской Молдавской Республики от 25 октября 2016 года; Соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов об уровне образования и (или) квалификации, ученых степенях и званиях, академических справок от 25 октября 2016 года; Соглашение о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций от 4 июля 2018 года. Кроме этого, существует еще около 30 различных межведомственных документов, включая протоколы и меморандумы. Кроме того, между нашими муниципальными соединениями, муниципальными органами существует также три межмуниципальных договора.

Я считаю, что этой договорно-правовой базы достаточно для того, чтобы осуществлять даже в этих непростых, а иногда и драматичных условиях полноценное, масштабное сотрудничество, основанное на взаимном уважении и осознании общих целей и задач.

Сотрудничество в 2025 году между нашими республиками носило, как я уже сказал, систематически планомерный характер. Даже несмотря на все те сложности, о которых сейчас рассказал министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Викторович Игнатьев, а это и трудности с логистикой, это и по сути блокада, и дискриминационные меры, которые предпринимаются со стороны Республики Молдова при полном игнорировании этого со стороны западных и европейских институтов. Кроме того, есть еще ряд ограничений, и в этих сложных условиях Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики осуществляет свою деятельность и контакты с внешним миром на самом высоком уровне. Мы отдаем должную дань уважения этим усилиям и хотим поздравить наших приднестровских коллег с таким уровнем профессионализма и самоотдачи.

Разумеется, у нас намечены планы на 2026 год. Есть определенные договоренности по линии взаимодействия муниципальных образований, городов, поселков. Кроме того, есть определенный формат, уже наработанный, во взаимодействиях наших республиканских Средств массовой информации. Взаимодействуют активно в онлайн-режиме представители Общественных палат Республики Абхазии и Приднестровской Молдавской Республики.

Я считаю, что единство народа, населения Приднестровской Молдавской Республики со своим руководством, с органами государственной власти является важным фактором для реализации всех целей и задач, которые ставит перед собой государство.

Разумеется, также хочу отметить важную роль союзничества и стратегического партнерства с Российской Федерацией. Это главный залог безопасности и успеха на внешнеполитическом поприще. Мы в Абхазии прекрасно осознаем, насколько важно и жизненно необходимо сотрудничество с великой державой, с нашим стратегическим партнером, союзником и другом Российской Федерацией.

Я расцениваю свое приглашение участвовать в отчетной коллегии Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики как очень серьезный этап межведомственного сотрудничества. Уверен, что это способствует дальнейшему всестороннему развитию отношений между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой.

Позвольте, уважаемые коллеги, дорогие друзья, в заключение пожелать братскому приднестровскому народу, руководству Приднестровской Молдавской Республики, нашим уважаемым коллегам, коллективу Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики во главе с министром Виталием Викторовичем Игнатьевым крепкого здоровья, успехов во всех задуманных и начатых делах, благополучия, мира и полноценного сотрудничества между нашими странами.

Спасибо.

Еще раз с праздником. Благодарю».