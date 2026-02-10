 

ОБЪЕМ ЗАЯВОК НА ГОСПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛ 700 МЛН РУБЛЕЙ

Вторник, 10 февраля 2026 19:17
ОБЪЕМ ЗАЯВОК НА ГОСПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛ 700 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 10 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Впервые на реализацию программы в бюджете 2026 года заложено полмиллиарда рублей.

Средства пойдут:

– 212 млн рублей – на поддержку проектов фермеров (бюджет каждого – от 300 тыс. до 1,5 млн рублей);

– 130 млн рублей – на помощь сельским поселениям (по 1 млн каждому селу в рамках Года села);

– Остальные средства – на поддержку машинно-тракторных станций и покупку удобрений.

Объем заявок на господдержку сельского хозяйства в Абхазии превысил 700 млн рублей.

Все проекты будут утверждены после выездных проверок комиссии Минсельхоза, которая сейчас изучает поданные заявки.

Прием новых заявок временно прекращен, все заявки, поступившие в 2025 году, будут перенесены на следующий год.

Напомним, что решением президента Бадры Гунба 2026 год объявлен «Годом села», а финансирование программы развития сельского хозяйства было увеличено до 500 миллионов рублей.

